Batman'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:57



06 Aralık 2018 Perşembe 15:57

Batman Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin bir eve düzenlediği fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 9 şüpheli yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu sağlamak, gençlerin ve çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla ekiplerimizin çalışmaları ve kontrolleri devam etmektedir. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği dün fuhuş yaparak kazanç sağlayan kişi ve kişilerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bir ikamete operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 3 bayan şahsın para karşılığında fuhuş yaptığı ve bahse konu ikamette 4 erkek şahsın 150 TL - 200 TL karşılığında Ş.D. isimli bayan şahıs ve A.T. isimli erkek şahısla pazarlık yaptığı tespit edilmiştir. Toplamda 4 bayan şahıs ve 5 erkek şahıs yakalanarak hakkında adli ve idari işlem tesis edilmiştir. Ayrıca ikamette yapılan aramada, 2 adet tuşlu cep telefonu, 1 adet akıllı telefon, 3 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 11 bin 700 TL, 2 adet kova (uyuşturucu içiminde kullanılmak üzere), 1 adet fişek diye tabir edilen içime hazır esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde vatandaşa daha huzurlu ve güvenli yaşama ortamlarının sağlanması, özellikle çocukların ve gençlerin bu suçtan dolayı mağduriyet yaşamamaları için Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerini yapmaya devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın da yaşadıkları çevrede bu açıdan şüphelendikleri kişilerin olması halinde 155 Polis İmdat telefonunu aramalarını rica ederiz" denildi. - BATMAN