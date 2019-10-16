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Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 14:34Batman'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir mahallede fuhuş yaparak kazanç sağlayan kişi ve kişilerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda para karşılığında fuhuş yapan bir kadının bahse konu ikamette 2 erkek ile pazarlık yaptığı ve bir şahsın fuhuşa aracılık, yer temini ve imkan sağladığı belirlendi. Düzenlenen baskınlar kadın ve 3 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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