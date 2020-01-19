Batman'da geçen yıl 2 ton esrar ele geçirildi

Batman
'da geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 2 ton esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kararlı mücadelesi sonucu 2019 yılı içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 287 operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ton esrar, 1 kilo 654 gram eroin, 32 kilo 437 gram sentetik uyuşturucu, 38 gram kokain, 736 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 409 zanlıdan 100'ü tutuklandı.