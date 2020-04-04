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Batman'da gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Batman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

04.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:32
Batman'da gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor
Batman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.
19 Mayıs Mahallesinde bulunan gençlik merkezinde buluşan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde sağlık çalışanları için başlattığı koruyucu yüz maskesi üretimine katkı sunuyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, koronavirüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarına katkı sunma çabasında olduklarını söyledi.
Merkezi çalışanları ve gönüllüler ile yüz koruyucu siper maske ürettiklerini belirten Özperk, günde 200 maske üretebildiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: 19 Mayıs, Batman, Güncel
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