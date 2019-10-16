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Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

16.10.2019 16:05Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 9 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. isimli şahıs ve hırsızlık, mala zarar verme suçundan aranan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. isimli şahsın 10 Ekim günü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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