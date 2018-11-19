Batman'da Haksız Kazanç Denetimi

Batman
'da haksız kazanç sağlamak isteyen market ve iş yerlerine denetim yapıldı.
Belediye zabıta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık ekiplerince gerçekleştirilen denetimde perakende satış yapan iş yerlerinde ürünlerin üretim yeri, birim fiyatı, satış fiyatı, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatlar, satış fiyatları ve faturalar kontrol edildi. Zabıta
ekipleri vatandaşları satın aldıkları ürünleri incelemeleri konusunda uyardı.
40 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde 10 iş yerine toplam 2 bin 590 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:53