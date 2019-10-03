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Batman'da 'Halk günü' uygulaması devam ediyor

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'ün vatandaşları dinlediği, istek ve şikayetlerine çözüm bulduğu 'Halk günü' uygulaması devam ediyor.

03.10.2019 10:48Batman'da 'Halk günü' uygulaması devam ediyor
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'ün vatandaşları dinlediği, istek ve şikayetlerine çözüm bulduğu 'Halk günü' uygulaması devam ediyor.

Her Çarşamba düzenlenen halk gününde vatandaşlar Başkan Gür ile görüşme imkanı buluyor. Çarşamba günleri saat 12.00 ile 18.00 arası yapılan halk gününde Batmanlıların dertleriyle dertlenen İl Başkanı Gür, çözümler üretmeye devam ediyor. Son olarak yapılan halk gününde yaklaşık 200 vatandaşı ağırlayan Gür ve ekibi birimler halinde koordinasyonu sağlayarak vatandaşların dertlerine çözüm olmaya çalıştı.

Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Gür, "Adalet ve Kalkınma Partisi olarak vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmayı da büyük bir şevkle sürdüreceğiz. Yardımcılarımız ile birlikte vatandaşlarımızın istek ve sorunlarını dinliyoruz. Onların dertlerine çözüm arıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

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