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Batman'da hasta çocuk için kermes

Batman'da beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ın tedavisine katkı için kermes düzenledi.

12.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:50Batman'da hasta çocuk için kermes
'da beyin erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Abay'ın tedavisine katkı için kermes düzenledi.
Abay çiftinin iki oğlu, beyin erimesi olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalandı. 11 yaşındaki Emircan Mert'in tedavi ettirmeyen Abay çifti, 5 yaşındaki Ahmet Çınar Türkiye'de olmayan 700 bin Avro tutarındaki ilaçla kurtulabileceğini öğrendi.
Valilikten alınan izinle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında özel bir eğitim kurumunun bahçesinde "Küçük iyilikler, büyük umutlar" sloganıyla kermes düzenlendi.
Batman Valisi Hulusi Şahin yaptığı konuşmada hastaya destek için herkesten beklediklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin duyarlığı ve sosyal sorumluluk duyguları çok ileri bir düzeyde. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Gerçekten onlar, geleceğin yetişkinleri olarak ülkemize yapacakları katkılardan dolayı son derece mutluyum."
Baba İhsan Abay, oğlu Ahmet için yapılan etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:
"Emircan yatalak ama Ahmet Çınar ise gördüğünüz gibi yürüyor, oynuyor ve koşuyor. Yaklaşık 5-6 aydır hastalığını öğrendik. Bunun bir an önce ilaç alıp tedaviye başlaması lazım. İlaçta 700 bin Avro civarında olup epeyce pahallı bir ilaçtır. Öğretmen olduğum için gerçekten benim için çok yüksek bir fiyat. Benim bunu ödeyebilecek bir gücüm yok."

Ahmet Çınar, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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