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Batman'da hastane personelleri zehirlendi

Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

24.07.2019 15:40 Batman'da hastane personelleri zehirlendi
Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle çıkan kıymalı makarna yemeğini yiyen çeşitli birimlerde çalışan hastane personeli, kusma, ishal ve mide bunaltısı şikayetiyle acil servise gitti. Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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