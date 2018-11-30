Batman'da Hayat Boyu Öğrenme Kursları Ele Alındı

Batman
'da hayat boyu öğrenme anlayışıyla halk eğitimi merkezlerince yürütülen faaliyetler, Sason
ilçesinde düzenlenen toplantıyla ele alındı.
Batman İli Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve Bilgilendirme Toplantısı Sason ilçesinde yapıldı.
Sason İlçe Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Mehmet Sıdık Bozkurt'un ev sahipliğinde yaplan toplantıda, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yaşanan sorunlar, çözüm yolları ve ileriye dönük projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Batman il ve ilçe hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi,Sason,Batman