Haberler » Güncel » Haber

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği Batman'da toplanan grup, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevreyi temizlediBATMAN - Batman'da çevre temizliğine dikkat çekmek için 'Haydi Yapalım' sloganı ile temizlik gerçekleştirildi.

21.09.2019 16:05

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Batman'da toplanan grup, çevre temizliğine dikkat çekmek için çevreyi temizledi

BATMAN - Batman'da çevre temizliğine dikkat çekmek için 'Haydi Yapalım' sloganı ile temizlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğin Batman ayağı, Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık Esentepe piknik alanına doğru ilerleyerek çöp topladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa, derneklerinin 2001 yılından beri Batman'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Argünağa, "Biz sadece bugün değil hayatın her alanında her gün zaten doğayı çevreyi kirletmeme doğaya çevreye zarar vermeme mesajlarını veriyorduk. Batman'daki temizlik gönüllüleri olarak gelmedik, Esentepe'yi tamamen temizliğe gelemedik burada kamuoyuna bir mesaj vermeye geldik. Çevreyi kirletmeyelim, doğayı kirletmeyelim, bu kirlilik bize bir şekilde döner mesajını veriyoruz. Kirletmesek zaten temizlik yapma gereğinde bulunmayacağız. Biz yılardır bu mesajı veriyoruz bu topluma ne olursunuz kirletmeyin. Doğanın hiçbir yerine hiçbir şekilde zarar vermeyin. Batman Çevre Gönüllüleri derneği sadece bu temizlik kampanyaları ile ilgili değil doğadaki canlıların bütün yaşam haklarına bütün tecavüzlerin karşısındayız. Orman yakanlara orman yangınlarına karşıyız. Destek veren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Batman dileği diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar çevre temizliği gerçekleştirdi.

Batman'da 'Haydi Yapalım' etkinliği

Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Erzurum'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi
16:18 Gaziantep'te hareketli yaşam için pedal çevirdiler
16:18 Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
16:17 TİKA'nın Kırgızistan'a desteği sürüyor
16:16 Anamur'da aşure ikramı
16:16 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
16:16 Erdoğan:  abd ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok