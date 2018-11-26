Batman
'da Hazreti Ali konulu program gerçekleştirildi.
Peygamber Sevdalıları Platformunca bir düğün salonunda düzenlenen "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar İlmin Kapısı Hz. Ali" etkinliği Kur'anı-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hazreti Ali'nin hayatını konu alan sinevizyon gösteriminin ardından ilahiler okundu.
Yazar Mehmet Göktaş, Hazreti Ali'nin hayatından kesitler anlatarak, Hazreti Ali'nin ümmeti için rol modeli olduğunu belirtti.
Gençlerin Hazreti Ali'yi örnek alması gerektiğine dikkat çeken Göktaş, Hazreti Ali'nin ümmete istikamet gösteren bir önder olduğunu da kaydetti.
Program yapılan dua ile sona erdi
Programa HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin
de katıldı. Kozluk
ilçesinde 29 Ekim
İlköğretim Okulu'nda düzenlen "İlmin Kapısı Hazreti Ali" programında, Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Abdulcelil Bala
'nın yaptığı konuşmanın ardından Hazreti Ali'nin hayatını konu alan sinevizyon gösterildi.
Eğitimciler Cemiyeti Başkanı Kenan Çaplık, Hazreti Ali'nin İslam ümmetine istikamet gösteren bir önder olduğunu vurgulayarak, "O sadece savaş meydanında pervane gibi dönen bir komutan değil. O aynı zamanda ilmin kapısı, bir yönetim dahisi ve en zor zamanlarda liderlik yaparak kendisinden sonra gelen ümmete istikamet gösteren bir önderdir." dedi.
Batman
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:29