Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP'li Osman Karabulut, hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı, görevlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP'li Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı'nın görevlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi: