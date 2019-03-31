Batman'da Hdp'li Doktor Mehmet Demir Kazandı

Kaynak: DHA

BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.Batman'da Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Sabri Özdemir, bu seçimde HDP'den aday gösterildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özdemir'in adaylığını hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle reddetti. HDP'nin, Özdemir'in yerine aday gösterdiği göz doktoru Mehmet Demir ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 262 bin 680 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Demir'den sonra ikinci en fazla oyu alan isim ise AK Parti'nin adayı Murat Güneştekin oldu.- Batman