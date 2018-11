Batman'da 'Her Doğuma Bir Fidan Ormanı' oluşturuldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:45



Batman'da 'Her Doğuma Bir Fidan Ormanı' oluşturulduBATMAN - Batman Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün, "Her Doğuma Bir Fidan Ormanı" projesi çerçevesinde Batman Üniversitesi Batı Raman yerleşkesinde oluşturulan alana 2 bin kızılçam fidanı dikildi. Batman Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünce, "Her Doğuma Bir Fidan Ormanı" projesine başlandı. Proje çerçevesinde BTÜ Batı Raman yerleşkesinde oluşturulan alana 2 bin kızılçam fidanı dikildi. Fidan dikme etkinliğine, Sağlık Müdürü Osman Sünger, Orman İşletme İl Müdürü Terzan Gürbüz, personeller ve bazı kurumların temsilcileri katıldı.Sağlık Müdürü Sünger, ağacın, temizlik ve ferahlık demek olduğunu belirterek, "Hava kirliliğinin önlenmesi konusunda ağaçlar çok büyük rol üstleniyor. Ormanlar bizim en değerli milli servetimiz. Daha yeşil daha temiz bir Batman'ı gelecek nesillere bırakmak adına İl Sağlık Müdürünün Koordinasyonunda Orman Müdürlüğümüzle beraber 'Her Doğuma Bir Fidan' adında bir protokol imzaladık. Gelecek nesillerimize daha yeşil daha temiz Batman bırakacağız. Bu etkinliğimiz çerçevesinde 2 bin adet fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik her yıl devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.