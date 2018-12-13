Batman'da Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman
'da bir iş yerine giren hırsızın, cep telefonu ve tablet bilgisayarı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Meydan Mahallesi
'ndeki iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, 40 cep telefonu ile 10 tablet bilgisayarı çaldı.
İşletmeci Mehmet Şirin
Gelir, yaklaşık 80 bin lira zararı olduğunu söyledi. Polis
, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları kayıtlarına göre, ikinci katın penceresini kırdıktan sonra içeri giren şüpheli, 40 telefonu ile 10 tablet bilgisayarı çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaşıyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:32