28.05.2019 13:30
»»

Batman'da hırsızlık zanlısı yakalandı

Batman

Batman'da bir evde hırsızlık olayına karışan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması soncu yakalandı.

Batman'da bir evde hırsızlık olayına karışan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması soncu yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir ikamette meydana gelen bir adet televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili olarak görevlilerin yapmış oldukları çok yönlü çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin O.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Zanlı, yapılan çalışma sonucu çaldığı televizyon ile birlikte yakalandı.

Televizyon sahibine teslim edilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN Emniyet Müdürlüğü, TV, Batman, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR