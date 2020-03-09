Batman'da İHA düştü
Batman'da İHA düştü Batman'da bir İnsansız Hava Aracı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
09.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
Batman 'da İHA düştü
BATMAN - Batman'da bir İnsansız Hava Aracı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İHA'nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.
BATMAN - Batman'da bir İnsansız Hava Aracı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İHA'nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Batman'da İHA düştü
Etiketler : İnsansız Hava Aracı, Batman, 3. Sayfa
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