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Batman'da ihtiyaç sahibi 450 aileye ramazan yardımı yapıldı

Batman Umut Kervanı Derneği, ramazan ayı dolaysıyla 450 muhtaç aileye gıda yardımı yaptı.

24.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:06
Batman'da ihtiyaç sahibi 450 aileye ramazan yardımı yapıldı
Batman Umut Kervanı Derneği, ramazan ayı dolaysıyla 450 muhtaç aileye gıda yardımı yaptı.
Ramazan ayı dolaysıyla dernek tarafından daha önce tespit edilen maddi durumu iyi olmayan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu yardıma muhtaç 450 aileye dernek gönüllülerince gıda yardımında bulunuldu.

Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Mehmet Ali Işık, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin katkılarıyla gıda dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmayan ve dernek kayıtlarında mevcut olan muhtaç ailelere yönelik yardımlara yoğunlaştıklarını anlatan Işık, şöyle konuştu:
"Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda sosyal mesafeye uyarak mağdur ve muhtaç 450 aileye gıda kolilerimizi ulaştırdık. Bu kolilerimizin içinde sıvı yağ, pirinç, bulgur, mercimek, salça, çay, şeker ve makarna gibi temel gıda maddeleri bulunmaktadır."

Aileler de yardım için derneğe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Işık, Batman, Güncel , Haber
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