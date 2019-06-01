Batman'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi.Kozluk ilçesinin Arıkaya köyüne bağlı Yemişlik mezrasında iki yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle Aktaş ve Dayan aileleri arasında başlayan ve 2 kişinin ölümüne neden olan husumet sona erdirilmesi sonucu bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine, Vali Hulusi Şahin ve Kaymakam Osman Bilici, kanaat önderleri, Aktaş ve Dayan ailelerinin üyeleri katıldı.Yemekte, aile üyeleri el sıkışıp, barıştı.Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Aktaş ve Dayan ailelerinin barışması için çaba sarf eden herkese teşekkür ettiğini belirtti.Şahin, barışın hayırlı olmasını dileyerek, şunları ifade etti:"Küskün olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Kendileri çocuklarına ve torunlarına çok güzel bir miras bırakıyorlar. Barışı miras bırakıyorlar. Bizler kardeşiz, hepimiz Adem peygamberin çocukları olarak yaratıldık. Kardeş, kardeşin hakkına hukukuna sahip çıkar. Kardeş, kardeşin hatasını yeri geldiğinde affeder. Kardeş, kardeşler arasındaki huzursuzluğu da arabuluculuk yaparak düzeltir. Bizim iman ettiğimiz Kuran'ın emrini, Peygamber Efendimizin yaptığını yapalım. Biz de burada peygamberimizin gerçek sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Bir kırgınlığı kalıcı ve bir daha geri dönmeyecek şekilde ortadan kaldırıyoruz."