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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

12.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Batman 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 JV 2787 ile 72 AAD 247 plakalı otomobiller, Batman- Bitlis kara yolu Çarıklı köyü mevkisinde çarpıştı.
Yavuz Akyıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bitlis, Batman, Güncel

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