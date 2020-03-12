Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
12.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
Batman 'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 JV 2787 ile 72 AAD 247 plakalı otomobiller, Batman- Bitlis kara yolu Çarıklı köyü mevkisinde çarpıştı.
Yavuz Akyıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 JV 2787 ile 72 AAD 247 plakalı otomobiller, Batman- Bitlis kara yolu Çarıklı köyü mevkisinde çarpıştı.
Yavuz Akyıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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