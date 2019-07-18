Batman
'da İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik 3. dönem İl Koordinasyon Toplantısı Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.
Aksoy, toplantıda, Türkiye'nin özellikle son dönemde iç ve dış etkenlerden dolayı önemli bir ekonomik sınav verdiğini belirterek, ekonomide tasarruf zamanı olduğunu söyledi.
Kamu kurumlarına hasılat uyarısında bulunan Aksoy, "Zaman zaman okuyorum bazı kaynaklardan, özellikle belediyelerde ve bazı kamu kurumlarında hasılat mali oranımız çok düşük. Belediyelerde 10 lira harcıyoruz ama yanlış planlama ve hesaplamalarla 2.8 lira hasıla ediyoruz. Bunun adı en iyimser tanımla israftır. Bu anlamda adım atmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan da Hasankeyf
ilçesinde yaptıkları Hasankeyf-1 Köprüsü'nün 2015 yılında tamamlandığını, 1001 metre uzunluğundaki duble olan Hasankeyf-2 Köprüsünün ise eylül ayı sonunda hizmete sunulacağını bildirdi.
Yapımı devam eden tünelde ışığı görmeye 100 metre kaldığını dile getiren Ceylan, en kısa sürede tüneli tamamlayarak hizmete alacaklarını kaydetti.