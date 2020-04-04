Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine "Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm" yanıtını aldı.

04.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:56
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm

Türkiye'de koronavirüs salgınının giderek yayılmasının ardından tedbirle sıkılaştırıldı. Bu tedbirlerle ilgili görevliler de denetimler yapıyor. Batman'da denetime çıkan görevliler ilginç bir diyalogla karşı karşıya kaldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE REKTÖR DENETİME ÇIKTI

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

"DIRDIRDAN KENDİMİ DIŞARI ATTIM"

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardından 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Köroğlu, Güncel

İlgili Haberler

Erdoğan’ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar’daki pazarda dikkat çeken görüntüErdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandıSokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ’a yürüyerek girdilerİstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: - Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası yağdı - Haber 17:25: Dorukhan Toköz: "Kulübümde mutluyum" - Haber 17:25: Söke'de adliye ve cezaevinde koronavirüs tedbirleri - Haber 17:24: Kırıkkale'de koronavirüs denetimleri - Haber 17:23: ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler