Batman'da İlk Kez "Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Gençlik Kongresi" düzenlendi

Batman Üniversitesi ile Sosyoder Derneği tarafından organize edilen "Sosyal Değişme ve Gençlik"temalı "3. Sosyoder Gençlik Kongresi" Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlendi.

"Sosyal Değişme ve Gençlik"temalı "3. Sosyoder Gençlik Kongresi" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Kongreye Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, Sosyoder Başkanı Prof. Dr. Sami Şener, Batman Üniversitesi öğrencileri ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Kongrede konuşma yapan Rektörümüz Durmuş, "Bu kongreyi Şener hocam bize önerdiğinde çok mutlu olduk. Ankara ve Konya'nın ardından üçüncüsünü de Batman da yapmaktan ve ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Kongremiz inşallah öncelikle hayırlara vesile olsun." diyen Rektörümüz Durmuş, "Batman Üniversitesi Rektörü olarak dinimizin ilk emri olan 'oku' emrini yerine getiren bir gençlik istiyorum. Üniversitede hep bunun için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yüzleri gülsün, mutlu olsun istiyoruz. Hangi görüşte olursa olsun ama mutlu olsun öğrencilerimiz. Sadece bunun için uğraşıyoruz." dedi.

Günümüzde dünyanın algı operasyonlarıyla yönetildiğini ifade eden Rektörümüz Durmuş, "Algı operasyonlarının farkında olmak gerekiyor. Okumalı ve okuduğunu anlamalı. Onun için sizden ricam okuyun okuduğunuzu yorumlayın. Neden bu adam bu kitabı yazmış amacı neymiş bunu iyi anlayın. Sizler çok köklü bir tarihe sahip kadim bir milletin evlatlarısınız bu yüzden insanların yazdıkları kitaplara araştırmadan inanmayın. Aklınızı ve fikrinizi kimseye kiraya vermeyin. Onun için sevgili gençler çok akıllı olmak lazım ve milli olmak lazım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepinize tekrar hoş geldiniz." dedi.

Sosyologlar Derneği'nin 3. Kongresi'ni Batmanda yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Sosyoder Başkanı Prof. Dr. Sami Şener, "Öncelikle Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş'a teşekkür ederim." dedi.

Sosyal değişmenin hayatta gördüğümüz ve yaşadığımız olaylarla ilgili bir gerçek olduğunu ifade eden Başkan Şener, "Ardından söz alan Sosyologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sami Şener ise"Sosyologlar Derneği'nin 3. Gençlik Kongresini Batman'ta yapmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız.Öncelikle Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne, Üniversite Rektörü Sayın Prof.Dr. Aydın Durmuş'a ve program içinçaba gösteren Üniversitepersoneline ve siz katılımcı öğrenci ve hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

KONGRE DE KONUŞAN BAŞKAN ŞENER SÖZLERİNİ ŞÖYLE DÜRDÜRDÜ:

"Sosyal Değişme, hayattagördüğümüz veyaşadığımız olaylarla ilgili bir gerçektir.Fiziki dünyadaki olaylar, bizim irademiz dışında gerçekleşirken; sosyal dünyadaki olaylar bizim az veya çok bir rolümüzle şekil almaktadır.Dolayısıyla sosyal değişme, kendiliğinde olmayan ve kendini yöneten ve yürüten olaylar dizisi değildir.Bu yüzden bu olayları anlamak, onları çözmenin ve onlarla yaşayabilmenin gerekçesi ve sebebi olmaktadır.

Batı düşüncesi, Rönesans ve Aydınlanma döneminden sonra, sosyal olayları siyasi ve ekonomik boyutlarıyla açıklamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede insanı, maddi olayların bir parçası ve sonucu olarak gören onlarca teori ve doktrin ortaya koydu.Değişimi, insan ve toplumun bir eseri ve başlatıcısı değil; bizzat, her şeyi belirleyen bir güç olarak kabul etti.Ve maalesef sosyal bilimler, artık belli ideolojilerin ve batıda meydana gelmiş olayların sonucu gibi kanunlaşmış oldu. Bugün Türkiye'de batılı sosyal Teori ve doktrinlerin taşıyıcısı bir eğitimin getirdiği ezberler ile yürüyen sosyoloji ve sosyal ilimler, çözümler oluşturamıyor. Ayrıca pratiğe aktaramamanın sıkıntılarını yaşıyor ve orijinal görüşler ortaya koyamıyor.Ama artık yerli sosyoloji bilgi ve anlayışını geliştirmenin çabası içine girmiş bulunuyoruz. Türkiye'deki kültür ve bilgi değişiminin sonucunda toplumun çeşitli alanlarına sirayet eden kümülatif bir sistem değişikliği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, öncelikle bilgi ve bilginin hayata yansımasına yol açan kültürel yapının çok boyutlu incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden sosyal değişim olayının, iç dinamiklerin mi, yoksa dış dinamiklerin sonucunda ortaya çıkan "sosyal değiştirme" hadisesi olup olmadığını anlamak zorundayız.

Sosyologlar Derneği olarak, uzun zamandır yerli sosyoloji anlayışını oluşturmak ve kendi problemlerimize düşünce ve sosyal hayatımızdan çözümler aramaya çalışıyoruz. Bu yolla, toplumun geleceğini ve sosyal amaçlarımızı düzenlemeyi hedefliyoruz.Özellikle toplumumuzu ilgilendiren yerli bilgi ve tarihi birikimin sosyologlar tarafından incelenmesi ve doğru analizler yapılması gerekiyor. Bilindiği gibi Oryantalist hareketler batı dışı toplumları kendi bilgi ve kalıplaşmış metot ve yaklaşımlarıyla yanlış yönlere sürüklemişlerdir.Böylece, bilginin yanıltıcı bir rol oynamasına imkân sağlamışlardır.

Medya'da ve akademik kuruluşlardaki teorik bilginin hayat ile bağlantısızgörüşleriyle olayları açıklamaya çalışması, sosyolojinin toplumsalgerçekleri çözmesini zorlaştırmıştır.; aile, eğitim, gençlik, bilgi, siyaset, ahlak, din ve hukuk gibi bilgi ve kurumlarımızı kendibilgi ve metotlarımızile bir arada değerlendirmek gerekmektedir. Gençlerimizin sosyal bilim yapabilmeleri için, öncelikle sosyal kaygılar ve heyecanlar ile dertlenmeleri ve arayış içine girmeleri gerektiğine inanıyorum. Aksi halde, başka dünyaların düşünür ve araştırmacıları, şimdiye kadar olduğu gibi bize "hazır reçeteler" sunacak ve bizler de, bu bilgi ve yabancı çözüm yolları ile kendi problemlerimizi çözme zorluğu yaşayacağız.

Sosyologlar derneği, gerçekleştirdiği seminer, açık oturum ve ilmi araştırma gruplarıyla, Türkiye'nin genç ilim insanlarını hazırlamaya çalışıyor.Saha çalışmaları ile ilmi çalışmaları birleştirerek, proje ve araştırmaları ileri noktalara taşımaktayız.Bunu hem bir toplum görevi ve hem de mesleki varlığımızı ayakta tutmak için yapmaya çalışıyoruz. Konuşmama son verirken, bugünkü programın ortaya çıkmasında katkısı olan tüm kesimleri tebrik ediyor, Sosyoloji öğrencilerinin Türkiye'nin geleceğinde çok önemli rolleri olduğunu unutmamaları temennisiyle, herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde sözlerini tamamladı."

Kongrede konuşma yapan Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Türk, "Sosyoloji Gençlik Kongresi'nin 3.sünü Batman Üniversitesi'nde gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Genç sosyolog ve sosyolog adaylarının sunumlarının başta aile kurumu olmak üzere, din, kültür, değerler, medya, ekonomi, teknoloji gibi gerçekliklerle sosyal değişme ilişkisi çerçevesinde olacaktır. Birer ferdi olduğumuz bu toplumun yaşadığı hadiselere dair kanaatler ortaya koymak ve sosyal değiş(tir)melere karşı duyarlı olmak, biz toplum bilimcilerin toplumsal bir sorumluluğudur." dedi

Sosyoloji Bölüm Başkanı Türk, "bu gibi kongrelerin, toplumumuzda yaşanan değiş(tir)melere, tarihi ve sosyolojik arka planlarıyla dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Kadim bir medeniyetin izlerini takip ederek, sosyal değişmenin sağlıklı bir şekilde nasıl gerçekleşebileceğinin de arayışı içerisindeyiz. Gençliğin sosyal değişmeyi nasıl değerlendirdiğin toplumsal geleceğimiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kongrenin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sabah iki, öğleden sonra iki olmak üzere toplam 4 oturumda bildirilerini sunan genç sosyologlara ve emeği geçen akademisyenlere Rektörümüz Durmuş tarafından Üniversitemiz plaketi ile ay-yıldız rozet takdim edildi.