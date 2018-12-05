Batman'da İlk Yardım Eğitimi

Batman
'da vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.
1-7 Aralık
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla bir AVM'de Batman İl Sağlık Müdürlüğü
ve PARHAD (Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği) iş birliği ile açılan stantta acil sağlık hizmetleri konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.
Acil Tıp Teknisyeni Betül Yalçın, vatandaşlara ilk yardım eğitimi vermeye çalıştıklarını belirterek, "Kalp masajı hangi durumlarda kimlere yapılır, yabancı cisim tıkanıklığında nasıl müdahale edilir ve çocuklarda müdahale nasıl olmalı göstermeye çalışıyoruz. İlk yardım kesinlikle hayat kurtaran bir müdahaledir. Herkesin öğrenip bilmesi gereken önemli bir unsurdur." dedi.
Paramedik görevlisi Bilal Yalçın da, "Bir hastaya yönelik yaklaşımın nasıl olacağına dair farkındalık eğitimi veriyoruz. 112 Acil Servis
ekipleri gelinceye kadar yapılması gerekenleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz." şeklinde konuştu.
Batman
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:25