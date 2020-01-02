Batman'da inşaatta nöbet tutan güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu

Batman'da bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, nöbet kulübesinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Tilmerç Mahallesi'nde bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Filiz (18), inşaata giden işçiler tarafından nöbetçi kulübesinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Filiz'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA