Batman'da "Işığın Mitolojisi" Belgeselinin Galası Yapıldı

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin
'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.
Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezi'ndeki galaya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
ve AK Parti
Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin'in yanı sıra gazeteci ve sanatseverler katıldı.
Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen panelde, Güneştekin'in sanatı ele alındı.
Sanatçı Güneştekin, buradaki kısa konuşmasında davetlilere teşekkür etti.
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Kaynak: AA