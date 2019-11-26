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Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı

Batman'da yüzde 80'i kayıt dışı elektrik kullanımı olan Bilek Köyü'ne giden ekipler köylülerin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen jandarmaya da saldırmaya çalışan köylülere TOMA ile müdahale edildi.

26.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:54

'ın Beşeri İlçesi'ne bağlı Bilek Köyü'nde Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü sırasında köylülerin engeliyle karşılaştı. Çıkan olaylarda 2 kişi yaralanırken, 4 kişi ise gözaltına alındı.

BEDAVA ELEKTRİK KULLANIYORLAR

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu sabah da yüzde 80'in üzerinde kayıt dışı kullanım olan Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek Köyü'ne gitti. Ekiplerin köyde kaçak elektrik kontrolü yapacağını öğrenen bir grup müdahale girişiminde bulundu. Dicle Elektrik görevlileri çalışmaları engellenince jandarmadan yardım istedi.

JANDARMAYA SALDIRDILAR, TOMA MÜDAHALE ETTİ

Köye gelen jandarmanın ikna çabası sonuçsuz kalırken, kalabalık bu kez sloganlar eşliğinde yürüyerek ekiplere saldırmak istedi. Jandarmanın biber gazıyla müdahalesi sırasında grup, jandarma ve Dicle Elektrik görevlilerine taşlı saldırıda bulundu. Gerginlik, jandarma ekiplerinin TOMA ile müdahalesiyle son buldu. Çıkan olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise yaralandı. Kaçak elektrik kontrolü alınan güvenlik önlemlerinin ardından başlatılabildi.

Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı

Dicle Elektrik Dağıtım, Batman, Dicle, Güncel

Kaynak: DHA


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