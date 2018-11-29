Batman'da Kaçak Kozmetik Ele Geçirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:33



29 Kasım 2018 Perşembe 11:33

Batman'da gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Batman'dan batı illerine kaçak kozmetik ürün sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan bir otomobil, Batman Çayı mevkisinde durduruldu.Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda bin 295 krem, iğne ve cilt bakım ürünleri ele geçirildi.Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.