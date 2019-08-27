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Batman'da kaçakçılık operasyonu

Batman'da 273 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

27.08.2019 10:46 Batman'da kaçakçılık operasyonu
Batman'da 273 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, batı illerine gümrük kaçağı nargile tütünü ve sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir otomobilde narkotik köpeği "Sarıkız" ile yapılan aramada, 273 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosikleti çaldığı belirlenen F.G, gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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