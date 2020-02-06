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Batman'da kaçakçılık operasyonu

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 9 bin 326 paket kaçak sigara, 11 ton 22 kilo kıyılmış tütün, 8 bin 750 litre petrol türevi kaçak malzeme ele geçirildi.

06.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:05Batman'da kaçakçılık operasyonu
'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 9 bin 326 paket kaçak sigara, 11 ton 22 kilo kıyılmış tütün, 8 bin 750 litre petrol türevi kaçak malzeme ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yürütülen çalışmalar hakkında Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında takip edilen şahıs ve araçların uyguladığı yeni taktik ve teknikler deşifre edilerek suçüstü olarak yapılan operasyonlar neticesinde 9 bin 326 paket kaçak sigara, 11 ton 22 kilo kıyılmış tütün, 8 bin 750 litre petrol türevi kaçak malzeme ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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