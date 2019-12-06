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Batman'da kadın avukata fotoğraflı taciz iddiasına tepki

Batman Barosu'na kayıtlı bir kadın avukatın gizlice fotoğrafının çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edildi.

06.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:19Batman'da kadın avukata fotoğraflı taciz iddiasına tepki
Barosu'na kayıtlı bir kadın avukatın gizlice fotoğrafının çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığı iddia edildi. Kadın avukatlar bir araya gelerek durumu protesto etti.

Batman Barosuna mensup kadın avukatlar, meslektaşlarının mini etekli fotoğrafının baroya mensup bir erkek avukat tarafından çekilip iletişim guruplarında yayınlandığı iddiasıyla baro binasında açıklama yaptı. Batman Barosu hizmet binasında bir araya gelen kadın avukatlar, kadın bir avukatın fotoğrafının izinsiz çekilerek paylaşılmasının taciz olduğunu belirterek, bu duruma sessiz kalmayacaklarını dile getirdiler.

Grup adına açıklamayı okuyan Avukat Dorşin Şıkgenç, baroya mensup bir erkek avukat tarafından mini etek giyen bir kadın meslektaşlarının fotoğrafının çekilerek iletişim gruplarında paylaşıldığının iddia edildiğini söyledi. Şıkgenç, "Biz kadın avukatlar olarak bu iddia karşısında sessiz kalmıyoruz ve rahatsızlığımızı bildiriyoruz. Şiddete karşı mücadelenin güçlenmesi adına baromuza mensup olan tüm kadın ve erkek meslektaşlarımızı bu vaka karşısında durmaya ve kadınları belli kalıplara uydurmaya çalışan, bu kalıplara uymayan kadınları konuşmalarda özne haline getiren zihniyetin karşısında sesini yükseltmesini ve birlik olmaya çağırıyoruz. Bu vaka özelinde ve genel olarak kadınların eteğinin boyunu, rujunun rengini, saçının boyunu, dekoltesinin, sutyeninin askısını sorun haline getiren zihniyete sessiz kalan kadın veya erkek herkesin ataerkil zihniyeti beslediğini ve büyüttüğünü biliyoruz. Tacizler karşısında kadın avukatlar olarak sessiz kalmayacağız" dedi. - BATMAN

Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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