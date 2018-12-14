Batman'da Kadınların Hazırladığı Ürünler Satışa Sunuldu

Batman
'da AK Parti Kadın Kolları tarafından, "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla kermes düzenlendi. Atatürk
Parkı yanında düzenlenen kermeste kadınların el emeği ile hazırladığı ürünler satışa sunuldu.
AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, Yerli Malı
Haftası dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan çalışma kapsamında kermes düzenlediklerini söyledi.
Amaçlarının yerli üretimi ve tüketimi özendirmek, kadınların ev ekonomisine destek sağlamak olduğunu aktaran Bilici, "Kadınlarımız, ürünlerinin satışını gerçekleştirip, ev ekonomilerine destek sağlayacaklar." dedi.
Kermesi gezen AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, çalışmayı çok beğendiklerini belirterek, partinin Kadın Kolları Teşkilatına teşekkür etti.
Kermesi Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
ile vatandaşlar gezdi.
Batman
14 Aralık 2018 Cuma 14:00