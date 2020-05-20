Batman'da Kadir Gecesi dolaysıyla program düzenlendi

Mardin ve Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

20.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:52
Mardin ve Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafında Kadir Gecesi dolayısıyla Şakir Nuhoğlu Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak program düzenlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılım sağlamadığı programda, mukabele okumasının ardından hatim duası edildi.
İlahi ve kasidelerin söylendiği programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.
Çiçek, şöyle dedi:
"Zorlu süreçte camilerimizin kapıları açık olsa da cemaatten mahrumuz. Ramazan boyunca Mardin'de birçok ilimizde olduğu üzere camilerimizin kapılarını açtık, her gün hatim okuduğumuz öğle namazı sonrasında ikindi namazı sonrasında 10'ar sayfa olmak üzere bütün imam kardeşlerimiz Kur'an tilavet ettiler."
Batman
Batman Belediyesinin organizasyonuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla sokağa çıkma kısıtlaması yaşayanlar için Kadir Gecesi dolayısıyla üstü açık araçta 3 dilde ilahi okundu.
Yerel sanatçılardan oluşan koro, kentin işlek cadde ve sokaklarında üstü açık araçla Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirdikleri ilahilerle vatandaşlara moral verdi.
Vatandaşlar da evlerinin pencereleri ve balkonlarında alkışlarla sanatçılara eşlik etti.
Vatandaşlar konser için ilgililere teşekkür etti. Batman’da Kadir Gecesi dolaysıyla program düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kadir Gecesi, Koronavirüs, Mardin, Batman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yunanistan’ın ’19 Mayıs 1919’ açıklamalarına Türkiye’den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed’le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Haber
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Haberler››Güncel››Batman'da Kadir Gecesi dolaysıyla program düzenlendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:05: YASAĞIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKIN ETTİLER - Haber 01:02: Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız" - Haber 00:57: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret ve özlem bitecek" - Haber 00:56: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü - Haber 00:56: Beypazarı'nda Kadir Gecesi programı - Haber 00:35: Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu - Haberler 00:10: Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin - Haber 23:59: Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 23:19: Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu - Haber