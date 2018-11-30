30 Kasım 2018, 13:51
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Batman'da Kanalizasyondan Bebek Cesedi Çıktı

Batman'da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı. Cesedi, cuma namazına giden cemaat buldu.

Batman'da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde sağanak yağmurun yağmasıyla taşan kanalizasyon suyundan bebek cesedi çıktı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlatıldı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"YOLDA CESET İLE KARŞILAŞTIK"

Vatandaş Şehmus Yıldırım, "1-2 iki saat önce cuma namazına giderken yolda tesadüfen cesetle karşılaştık. Kanalın taşması sonucu gün yüzüne çıktı. Çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler bunlar. Olduysa dahi adli mercilere, karakola ya da başka yerlere bildirilip böyle bir şey yaşandı şeklinde anlatılması gerekir. O bebeğin günahına girilmemesi gerekiyordu. Üzüldük Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

30 Kasım 2018 Cuma 13:51



YORUMLAR (16)
KARANLIK: Sevgili arkadaşlar bu bebekcagız muhtemelen sözde okuma amacıyla memlektinden üniversiteye giden ögrencilerden başkası değildir. bir çoğunuzun bildiği gibi bu kişiler anne babadan uzak kendi haline erkek kız karışık aynı evde ve aynı yatakta yatan kişilerdir. nasıl olsa evleneceğiz diye cinsel birliktelik yaşıyorlar sonuç ortada yoruma gerek varmı?
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KEMALİST OĞLAN: eğitimsiz bir toplum cehaletin esir aldığı zihinler ve devlet yönetimi. . sonuç ortada. .
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ADANALIYIK: ne olmuş biri yazsın kafam güzel cumadan sonra içtim biraz
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ÇOK DOGRU: her gün her türlü acı olaylar yaşıyoruz,bunların gerçek sorumluları,doksanbeş yıl önce avrupanın kokuşmuş rezaletlerini ülkemize getirenlerdir.
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