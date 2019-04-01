01 Nisan 2019, 15:07
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Batman'da Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Batman

Batman'ın Hasankeyf, Sason ve Kozluk ilçelerinde meydana gelen heyelan ile Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan 7 köy yolu özel idare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Batman'ın Hasankeyf, Sason ve Kozluk ilçelerinde meydana gelen heyelan ile Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan 7 köy yolu özel idare ekiplerince ulaşıma açıldı.


Alınan bilgiye göre, yoğun yağış sonucu Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyü, Sason'un Turnalı köyü ve Kaşyayla grup köy yolu ile Kozluk'un Yenidoğan grup köy yolu ile Akçakışla- Damarlı grup köy yollarında heyelan, Sason'un Yürekli köy yolu ise çığ düşmesi sonucu kapandı.


Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresince bölgeye çok 9 greyder, 9 loder, 8 ekskavatör, 3 traktör kazıcı ve 10 kamyon sevk edildi.


Çalışmalar sonucu kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Kozluk, Sason, Hasankeyf, Batman, Güncel
Kaynak: AA