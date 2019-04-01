Batman'da Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Batman
'ın Hasankeyf
, Sason
ve Kozluk
ilçelerinde meydana gelen heyelan ile Sason ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan 7 köy yolu özel idare ekiplerince ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, yoğun yağış sonucu Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyü, Sason'un Turnalı köyü ve Kaşyayla grup köy yolu ile Kozluk'un Yenidoğan
grup köy yolu ile Akçakışla- Damarlı
grup köy yollarında heyelan, Sason'un Yürekli köy yolu ise çığ düşmesi sonucu kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresince bölgeye çok 9 greyder, 9 loder, 8 ekskavatör, 3 traktör kazıcı ve 10 kamyon sevk edildi.
Çalışmalar sonucu kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Kozluk, Sason, Hasankeyf, Batman, Güncel
Kaynak: AA