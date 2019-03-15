Batman'da Karla Mücadele

Batman'da kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü ile Sason ilçesi bağlantı yolu, çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü ile Sason ilçesi bağlantı yolu, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmlarla bağlantı yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışının devam ettiği bölgede, yolun yeniden ulaşıma kapanmaması için ekipler hazır bekliyor.
Güncel
Kaynak: AA