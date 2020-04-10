Batman'da kavga eden 53 kişiye "sosyal mesafe" kuralını ihlalden ceza verildi
Batman'da kavgaya karışan 53 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.
10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde bir hafta içerisinde farklı yerlerde çıkan kavgalara karışan 53 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Bu arada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 gence 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA