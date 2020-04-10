Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman'da kavga eden 53 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 166 bin 950 lira ceza

Batman'da kavga eden 53 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 166 bin 950 lira para cezası kesildi.

10.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:03
Batman'da kavga eden 53 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 166 bin 950 lira ceza
Batman 'da kavga eden 53 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 166 bin 950 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kent merkezinde kavga eden 53 kişiye korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesti. Kavgaya karışan 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira cezai işlem uygulandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Batman, kavga, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Batman'da kavga eden 53 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 166 bin 950 lira ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:38: Yahşihan Belediyesi'nden sosyal mesafeli müdürler toplantısı - Haberler 14:33: Bakan Soylu'dan bekar polislere evlilik tavsiyesi - Haberler 14:32: CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Haberler 14:28: Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda... - Haberler 14:26: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi