Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Batman'da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı.

05.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:51
Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı
Batman 'da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memurunun yaralandığı olaya karışan esnaf, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu olan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polislerden biri arbedede yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, kavga, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:26: Dilovası'nın temizlik çalışmalarına sanayi bölgesinden destek - Haberler 16:25: Jandarma ev ev gezdi, köylüler ekiplere teşekkür etti - Haberler 16:23: Araçların kapı kollarına dokunan kişi polisi harekete geçirdi - Haberler 16:20: Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı - Haberler 16:18: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 13:59: Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler