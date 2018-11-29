Batman'da Kayalıklar Arasında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Batman
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda kayaların arasında, girişi toprakla kapatılmış 3 barınakta, toprak altına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik sığınak olduğu istihbaratını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, arazi taramasında kayaların arasında girişi toprakla kapatılmış 3 barınakta, toprak altına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah, 13 şarjör ve bin 697 mühimmat bulundu.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:55