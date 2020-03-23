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HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, HDP'li Batman Belediye Başkanı görevden alındı. Yerine kayyum atanan başkanın görevden alınması sebebiyle, Batman'da bir grup vatandaş kararı protesto etti. Dağılmaları yönündeki anonsu dinlemeyen vatandaşlardan 16 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmada, HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karar verildi. Kararı protesto eden vatandaşlar, yapılan anonslar sonrasında dağılmayınca polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.

HDP'Lİ VEKİL DE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin ev adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Batman Belediye binası önünde özel harekat polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran belediye binası önüne gelerek, duruma tepki gösterdi ve açıklama yaptı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belediye binası önüne gelen kalabalığın dağılması için polis ekipleri anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan 16 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

HDP; 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazandı. Açılan soruşturmalar kapsamında partinin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atandı. Vatandaşların tepki göstermesine sebep olan son gelişme ise HDP Batman Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile Silvan Belediyesi Eş Başkanları Naşide Toprak ve Abbas Azizoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması oldu.

HDP’li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

HDP'li belediye başkanı Mehmet Demir'in görevden alınmasını protesto eden 16 kişi, gözaltına alındı
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Demir, Batman, Polis, 3. Sayfa, Politika, Güncel

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