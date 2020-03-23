Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler

Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

23.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:16
Batman 'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
BATMAN - İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı. Demir'in görevden alınmasının ardından bölgeye gelen gruba polis dağılmaları yönünde anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan grupta bulunan 16 kişi gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin ev adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Demir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Batman Belediye binası önünde özel harekat polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran belediye binası önüne gelerek, duruma tepki gösterdi ve açıklama yaptı.
Belediye binası önüne gelen kalabalığın dağılması için polis ekipleri anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan 16 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor. Batman’da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Batman'da kayyum atamasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Demir, Batman, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu - Haberler Esenyurt'ta eczanede korona virüse muşambalı önlem - Haberler Arpaçay'da cinnet getiren bir kişi eşiyle kızını vurdu - Haberler Öfkeyle dağıttı, dağıttığı gibi topladı - Haberler Belediye Başkanı Gürel, ilçe pazarında maske ve eldiven dağıttı - Haberler Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı - Haberler Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading