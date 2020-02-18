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Batman'da Kırkat Gölü dondu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kar yağışının yerini dondurucu soğuğa bırakmasıyla Kırkat Gölü dondu, sürücüler araçlarını çalıştıramadı.

18.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:26Batman'da Kırkat Gölü dondu

BATMAN'ın ilçesinde kar yağışının yerini dondurucu soğuğa bırakmasıyla Kırkat Gölü dondu, sürücüler araçlarını çalıştıramadı.

Gercüş'te dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Dondurucu hava etkisini sürdürürken, bu sabah saatlerinde park halindeki araçlar çalışmadı. Araçlarını çalıştıramayanlar iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Soğuk havanın etkisiyle Kırkat Gölü'nün yüzeyinin büyük bir bölümü de buzla kaplandı. Yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle içme suyu şebekelerinin buzlanması nedeniyle bazı vatandaşlar susuz kaldı.



Gercüş, Güncel

Kaynak: DHA

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