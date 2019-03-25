Batman'da Köpek Hırsızlığı... Kangal Cinsi Köpeği Boynuna İp Geçirerek Çaldı.

Batman
'da köpek hırsızlığı... Kangal cinsi köpeği boynuna ip geçirerek çaldı. O anlar kameraya yansıdı
BATMAN - Batman'da bulunan Batı Raman Petrol Sahası'nda güvenlik görevlilerine ait Paşa isimli kangal cinsi köpek, boynuna ip geçirilerek çalındı. Olay, geçtiğimiz hafta yaşandı. Edinilen bilgilere göre Türkiye Petrolleri
petrol sahasında güvenlik görevlileri tarafından beslenen kangal cinsi Paşa isimli köpek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından boynuna geçirilen halatla çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarına takılan hırsız hakkında suç duyurusunda bulunan Türkiye Petrolleri'nde çalışan güvenlik görevlileri, "Hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerine şikayette bulunduk. Gündüz vakti Paşa isimli kangal cinsi köpeğimizi çaldılar. Paşa'yı insanlara saldırmayacak şekilde eğitmiştik. Özellikle geceleri petrol sahasına giren kimliği belirsiz kişiler olduğunda ya da görev yaptığımız yere vahşi hayvanlar geldiği vakitlerde havlayarak uyarı verirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını savcılığa ilettik. Paşa'yı çalan hırsızın bir an önce yakalanarak hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz" dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman, Genel
Kaynak: İHA