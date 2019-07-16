16.07.2019 15:12
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Batman'da korkutan yangın

Batman

Batman'da 9 katlı binada yangın çıktı.

Batman'da 9 katlı binada yangın çıktı. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı bir binada, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Yangının neden olduğu dumandan etkilenen bir kişi, ambulansta tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Batman, 3. Sayfa

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