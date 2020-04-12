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Batman'da koronavirüs tedbirleri

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında Pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

12.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:16
Batman'da koronavirüs tedbirleri
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele kapsamında Pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

Şahin, beraberinde Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çalmak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile Kültür Mahallesinde kurulan semt pazarında ekiplerin çalışmasını izledi.
Pazarcı esnafını ve mahalle sakinlerini tedbirlere uymasını istelen Şahin, "Pazar esnafı ve vatandaşların mağdur olmadan semt pazarı uygulamasının alınan tedbirler eşliğinde devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Batman, Aydın, Güncel
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