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Batman'da koronovirüs tedbirleri

Batman Belediyesi 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan, evinde tek başına yaşayan vatandaşlara maske ve sabun dağıttı.

01.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:24
Batman'da koronovirüs tedbirleri
Batman Belediyesi 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan, evinde tek başına yaşayan vatandaşlara maske ve sabun dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Batman'da 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan, evinde tek başına yaşayan vatandaşlara "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde yardım ulaştırıldığı belirtildi.
Desteğin süreceği işaret edilen açıklamada, "Vatandaşların yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak olan hijyen ve temizlik paketi, ilk etapta 18 bin 700 adet maske, 5 bin adet 4'lü sabun paketinin dağıtımı yapıldı." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Batman Belediyesi, Batman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Batman'da koronovirüs tedbirleri - Haberler

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