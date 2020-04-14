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Batman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye 490 bin 745 lira ceza

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirleri ihlal eden 512 kişiye, 490 bin 745 lira para cezası kesildi.

14.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:50
Batman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 512 kişiye 490 bin 745 lira ceza
Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirleri ihlal eden 512 kişiye, 490 bin 745 lira para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün kentte yayılmasının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyulmasının önem arz ettiği bildirildi.
Tedbirlere uyulmadığı için kesilen para cezasına ilişkin açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kapasitesinin yüzde 50'si üzerinde yolcu taşıyan 57 otobüs ve minibüse 27 bin 905 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 kişiye 190 bin 708 lira, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 26 kişiye 12 bin 936 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 88 kişiye 108 bin 570 lira idari para cezası yaptırımı uygulandı. Maskesiz müşteri alan ve satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerlerine de 150 bin 626 lira idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel
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