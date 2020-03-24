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Batman'da köy yoluna çığ düştü

- Batman'da köy yoluna çığ düştü Batman'ın Sason ilçesinde köy yoluna çığ düştü.

24.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:34
- Batman 'da köy yoluna çığ düştü
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu tekrar açıldı.
Batman Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini mevsim normallerine bıraktı. Hava sıcaklığının artmasıyla Sason'a bağlı Yürekli köy yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Vatandaşların bildirmesi üzerine yolda Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışma ile köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Öte yandan, karla mücadele kapsamında İl Özel İdare ekiplerinin köy yolları ve mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Batman’da köy yoluna çığ düştü

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, Sason, 3. Sayfa

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Batman'da köy yoluna çığ düştü

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